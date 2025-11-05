الاحتلال يُسلِّم جثامين 15 شهيدًا من غزَّة ضمن صفقة التبادل

استلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، حيث شملت 15 جثمانًا كانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تحتجزها خلال الحرب على قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن فرق الصليب الأحمر نقلت جثامين الشهداء، وعددها 15 جثمانًا، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وخلال الأيام الماضية، سلَّم الاحتلال "الإسرائيلي" جثامين الشهداء الأسرى، الذين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، ووثق المكتب الإعلامي الحكومي آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد".

وشدد المكتب الحكومي على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.







المصدر / فلسطين أون لاين