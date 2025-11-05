زهران ممداني: لدي 4 كلمات لترامب

بعد أن أعلن فوزه بمنصب عمدة مدينة نيويورك، وجّه زهران ممداني رسالته السياسية الأولى إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكرّراً أن المدينة التي أنجبته هي المكان القادر على إسقاطه سياسياً.

وقال ممداني في كلمة نقلت ملامحها حملة انتخابية حماسية: "إذا كان هناك من يستطيع أن يعلّم أمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي أنجبته".

وأضاف أن السبيل لردع "الطاغية" يكمن في "تفكيك الظروف التي أتاحتها تراكم السلطة"، في إشارة لـ"ترامب"، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ليست فقط وسيلة لإيقاف ترامب، بل طريقة لمنع ظهور شخصية مماثلة تحل محله.

وخاطب ممداني ترامب مباشرة بأربع كلمات وصفها بأنها رسالة موجَّهة إليه، مستدركاً بالقول "أعلم أنك تتابع ارفع مستوى صوت التلفاز" في نوع من التحدّي السياسي والرسمي.

وجاء فوز ممداني بعد حملة تركزت على استعادة صوت المدينة في مواجهة "السلطات المتطرفة" وتعزيز مؤسسات الحكم المحلي لمنع تركّز السلطة.

ومن المقرر أن يبدأ العمدة الجديد مهامه قريباً مع برنامج يركّز على الإصلاح المؤسسي وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ويُنتظر أن يضع إعلان ممداني أولوياته التنفيذية خلال الأيام المقبلة، فيما يراقب أنصاره ومعارضوه على حد سواء ما ستؤول إليه أولى خطوات إدارته على صعيد السياسات المحلية والخطاب الوطني.

