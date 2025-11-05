المعاني التعبوية لإعلان الجهوزية الهجومية أو الدفاعية..حديث في المباني والأصول

أولاً: بين يدي الحديث:

يعد امتلاك الجهوزية، والمحافظة عليها، وتحسين ورفع مستواها، من أهم واجبات القائد العسكري؛ فما يوضع بين يديه من قدرات، وما يمنح له من سلطات وصلاحيات، كلها تأتي من أجل تطوير قدراته القتالية، ورفع كفاءتها لتحقيق مهامه وأهدافه؛ في الهجوم والدفاع. إن جهوزية القوات المسلحة للنهوض بمهامها، وما يطلب منها من واجبات؛ هي فرعٌ من أصل هو: جاهزية الدولة وشعبها وما تملكه من قدرات، لتأمين مصالحها الحيوية والدفاع عنها، والمحافظة عليها. وفي ذات السياق، فإن الجهوزية ليست أمراً يمكن الحصول عليه بضغطة (زر)؛ بحيث تبيت القوات وهي عديمة الجهوزية، لتستيقظ وقد أصبحت مستعدة لخوض الحروب، ودفع الخطوب! وإنما هي ــ الجهوزية ــ مسار يرسم، ويتفق عليه، وتحدد فيه الأولويات، وتخصص فيه القدرات، وتوضع له مراحل وأهداف، ثم يُشرع في السير والتقدم على مساراته. وهو مسار تعترضه معوقات، وتحدُّ من سرعة السير عليه محددات وعقبات، يُتغلب على بعضها، كما تفوق بعضها ــ العقبات ــ القدرات والإمكانات. وحتى لا يبقى الحديث عن الجهوزية؛ امتلاكًا، أو فقداً، حديثاً غير مبني على أصول أو مرتكزات فنية وتخصصية؛ تأتي هذه الورقة للحديث عن هذا الموضوع الفني والتخصصي الشائك، والذي يطول الحديث فيه؛ بناء على المستوى المنوي طرقه عند الكلام عن الجاهزية: أهو المستوى الاستراتيجي؟ أم العملياتي؟ أم التكتيكي؟ لذلك سنحرص في هذه المقالة، أولاً على تحرير مفاهيم البحث، قبل التطرق السريع والمقتضب لأهم مقتضيات إعلان جهة ما جهوزيتها؛ هجوماً أو دفاعاً.

ثانياً: تحرير المفاهيم:

1. الهجوم:

الهجوم في أبسط تعاريفه هو: أي حركة تعبوية يقوم بها المقاتل كفرد، أو الوحدة القتالية كتشكيل، باتجاه العدو، بغض النظر عن الاستعداد أو التركيب أو الصنف الذي يقوم بهذه الحركة. بحيث يُعرّف مستوى الهجوم: استراتيجياً، أو عملياتياً، أو تكتيكياً بناء على استعداد، ونوع الصنوف المشاركة فيه، واتساع المساحة الجغرافية التي يغطيها ، والأهداف المطلوب تحقيقها منه.

2. الدفاع:

هو كامل الإجراءات التعبوية والإدارية التي يقوم بها طرف أو جهة ما، بهدف صد إجراءات العدو الهجومية، ومنعه من تحقيق أهدافه من المبادرة بالهجوم. وهنا تدخل تفاصيل فنية وتخصصية كثيرة، حول أنواع الدفاع ــ نشط ، وسلبي ــ ومتطلبات نجاحه، وكيف تبنى الأجهزة الدفاعية في طول الجبهة وعرضها، كما في عمقها.

3. الجهوزية:

عند الحديث عن الجهوزية؛ تختلط الإجراءات، والمسارات بين ما هو بشري أو مادي، وما هو نفسي ومعنوي، فالجهوزية ليست سلاح يُمتلك، أو أدات تُشغّل، وإنما هو مزيج بين ما هو قدرة مادية، ورغبة بشرية. فجاهزية المقاتل لا تتم فقط من خلال ما يعطى له من أدوات قتال ــ على أهميتها، وإنما مصدر جاهزيته، ومرتكزها الأساس هو: رغبته في التضحية، وبذل النفس، وسفك الدم في سبيل غاية يؤمن بها، وهدف يبحث عن تحقيقه، ولا تأتي هذه الرغبة إلّا من خلال، ثقته وإيمانه بالغاية التي يقاتل من أجلها، وبمن يقودونه ويوجهونه، كما ثقته بمن يقاتلون معه، كتفاً إلى كتف. ومن هذه الثقة يتولد الدافع، والمحرك الذي يحرك الساكن من القدرات والإمكانات. وتبقى هذه الرغبة ما بقيت أسباب إدامتها، والحرص على تغذيتها بأصناف (الأغذية)؛ المادية منها والمعنوية.

ولا تكفي الرغبة لدى المقاتل؛ كأصغر وحدة في التشكيل القتالي، مطلوب منها تحقيق الأهداف، والوصول إلى الغايات، لا تكفي الرغبة فقط لامتلاك الجاهزية، بل لا بد من قدرة يمتلكها هذا المقاتل، فلا يكون قتاله بدونها نوعاً من إلقاء النفس إلى التهلكة. والقدرة هي: علوم تكتسب، وخبرات تراكم، وتجارب تثبت مصداقيتها؛ تحدد مجتمعة ما هو المطلوب إمتلاكه، وما هو غير ذي صلة في تحقيق أهداف المعركة أو الحرب، بأقصر الطرق، وأقل الأكلاف.

4. الجاهزية الهجومية:

بناء على ما تقدم من تعاريف، يمكن الآن تعريف الجاهزية الهجومية، فهي في أبسط صورها: إمتلاك قدرات بشرية ومادية، تمكّن القائد من المبادرة إلى فتح النار، والمناورة بما هو تحت الإمرة من قوات، تنفيذاً لمهمة محددة، يحقق بإنجازها الهدف السياسي من المعركة أو الحرب، بحيث يتم الوصول إلى هذه الأهداف بأسرع الأوقات، وأقل الأكلاف، وقبل أن يصل الهجوم إلى أقصى نقاط تطوره، أو الذروة منه.

5. الجاهزية الدفاعية:

هي القدرة على منع العدو من شن الهجوم ابتداء، فإن حصل؛ فهي إمكانية استيعاب ضربة العدو الأولى، والحد من شدتها، ومحاصرتها في أضيق رقعة جغرافية، ومنع تمددها، أو وصولها إلى مراكز ثقل الدولة في العمق، أو مراكز ثقل القوات المنتشرة على خط الجبهة، وصولاً إلى وقف تقدم العدو، وإجباره على التحول من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع، الأمر الذي يعني؛ قدرة تحول القوات المدافعة التي صدت الهجوم، قدرتها على التحول من حالة الدفاع المتحرك المرن الذي يتعامل مع الهجوم على أكثر من اتجاه، تحولها إلى حالة دفاع صد، يُلزم المهاجم التوقف. إن أعلى مستويات الجاهزية الدفاعية هو: امتلاك قدرات قتالية قادرة على صد هجوم العدو، والتحول بشكل سريع من حالة الدفاع، إلى حالة الهجوم المضاد الذي يعيد قوات العدو المهاجمة إلى مواضعها التي انطلقت منها، فضلاً عن القدرة على شن مناورة هجومية مضادة في داخل أراضي العدو، إن تطلب الموقف أو المهمة ذلك.

ثالثاً: مقتضيات إعلان الجاهزية:

إن إعلان الجاهزية؛ دفاعاً أو هجوماً، ليس أمراً يعتسف اعتسافاً، ولا هي موقف لا يمكن التدليل عليه، أو اختباره، إنما هي وضعية قتالية، يمكن مشاهدتها، وفحص مستواها، ومعرفة نقاط قوتها وضعفها، وما هو مطلوب للإعلان عنها، والمراحل والمدد الزمنية المطلوبة للوصول لها، وهي أولاً وأخيراً، فعل مصداقية، إن ثبت عكسه، فلن تسعف القدرات والإمكانات على ترميم ما تضرر. وعليه؛ فإن من أهم مقتضيات إعلان الجاهزية ــ هجوماً أو دفاعاً ـــ ما يلي:

1. تحديد المهمة:

فلا يمكن وضع مسار بناء قوات، الهدف منه امتلاك الجاهزية أو رفعها وتحسينها، ما لم تكن المهمة المطلوب إمتلاك الجاهزية لها معروفة، ومحددة بشكل دقيق. والمهمة في الهجوم غيرها في الدفاع. وهي في الهجوم المباغت تختلف عنها في الهجوم الصاخب. وكذا في الدفاع، فمهام دفاع الصد غير مهام الدفاع المتحرك أو التأخيري، أو الدفاع في العمق. والمهمة هي المقياس الذي يقاس عليه الفعل، نجاحاً أو إخفاقاً، وأول إخفاقات المسؤولين والقادة هي: عدم القدرة على تحديد مهام دقيقة لمن يلونهم من أفراد وعاملين.

2. معرفة التهديدات:

قد يتبادر إلى الذهن أن مسألة التهديدات والمخاطر الناتجة عنها، أمرٌ مرتبط فقط في مسألة الدفاع، ولا شأن لها فيما يخص الهجوم، وهذا فهم غير دقيق؛ فإن كانت التهديدات والمخاطر في الدفاع ظاهرة، بائنة للعيان، فإن الهجوم أيضاً يكتنفه مخاطر، وتواجهه تهديدات، لذلك فإن معرفة تهديدات الهجوم تحوز نفس الأولوية والأهمية التي تحوزها معرفة التهديدات التي يواجهها الجهاز الدفاعي، بغض النظر عن مستواه، أكان استراتيجياً أم عملياتياً أم تكتيكياً.

3. معرفة نقاط القوة والضعف:

فشأن الجاهزية أنها تأتي من أجل تقوية نقاط الضعف، وزيادة قوة أسباب القوة ومسبباتها، وسد مكامن الخطر وثغراته، كما من شأنها ـــ الجاهزية ــ تقوية الجهاز الهجومي ليكون: حاسماً سريعاً شديد البأس، و(تصليب) الجهاز الدفاعي، لتتكسر على صخرته أطماع الطامعين.

4. إمتلاك قدرات بشرية ومادية:

يقال أن القائد يقاتل فعلاً، بما يملك من جيش وقدرات حالية، وليس بما يتوقع أو يخطط أن يمتلكه بعد بدء الحرب. إنه يخطط ويقاتل بناء على ما بين يديه ، وما تحت إمرته من قوات في الوقت الذي يواجه فيه بموقف يفرض عليه تشغيل هذه القدرات. ويتجنب خوض معارك أو الدخول في احتكاكات مع عدوه ما لم يكن مالكاً لقدارت بشرية ومادية، تمكنه من تحقيق أهدافه في حالة الهجوم، كما تساعده في منع عدوه من تحقيق غاياته إن هو بادر بالهجوم عليه. لذلك فجزء مهم من معايير ومؤشرات امتلاك الجاهزية، وحُسن وضعها هو: امتلاك ما يثبت مصداقية هذه الجاهزية من قدرات بشرية ومادية.

5. القدرة على إدامة المعركة:

فليس على جاهزية من يبدأ معركة ـــ هجومية أو دفاعية ــ ولا يستطيع إدامتها حتى تحقق أهدافها؛ إدامتها بالوسائل البشرية والمادية، ورفدها بكل أسباب المدد والمعونة، حتى تحقق غاياتها وما شُنت لأجله، وما فتحت فوهات نارها لبلوغة. وفي هذا الشأن، يتداول أهل الفن والكار مقولة تقول: لا تبدأ حرباً لا تستطيع إدامتها، ولا ترسل قوات لا تستطيع استرجاعها.

كان هذا حديثاً سريعاً في أهم مفاهيم الجاهزية ومقتضياتها. ونختم بالتذكير أن أحد أهم الأمور التي تساعد في امتلاك الجاهزية وتحسينها والمحافظة عليها هو: تحديد الأولويات، الذي يساعد في تخصيص القدرات، ومنع الموقف من الانزلاق والخرجه عن السيطرة ، أو ما يتعارف عليه أهل الفن والكار بــ (زحف المهمة)، أي الميل إلى زيادة الالتزامات تدريجياً دون الفهم الكامل لعواقب وتكاليف القيام بذلك.

