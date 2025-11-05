رابط المدرسة التعويضية للطلبة غير الملتحقين بالأعوام الدراسية السابقة بمحافظات غزة

في إطار إتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس خلال الأعوام الدراسية السابقة، تم تفعيل المدرسة التعويضية وفق الآتي:

أولًا: المدرسة التعويضية الأولى

مخصصة للطلبة الذين فاتهم عامان دراسيان (2023/2024 و2024/2025).

يدرس الطالب في هذه المدرسة ثلاثة فصول دراسية على النحو التالي:

الفصل الأول: عن العام الدراسي 2023/2024

الفصل الثاني: عن العام الدراسي 2024/2025

الفصل الثالث: عن العام الدراسي الحالي 2025/2026

ثانيًا: المدرسة التعويضية الثانية

مخصصة للطلبة الذين فاتهم عام دراسي واحد فقط (2024/2025).

يدرس الطالب في هذه المدرسة فصلين دراسيين على النحو التالي:



الفصل الأول: عن العام الدراسي 2024/2025

الفصل الثاني: عن العام الدراسي الحالي 2025/2026



آلية التسجيل: يتم تسجيل الطلبة من خلال فريق الدعم الفني عبر الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين