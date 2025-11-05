الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة والقدس والداخل

فلسطين أون لاين

05 نوفمبر 2025 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
تصاعد الاعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت محافظات الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، تخللها اعتداءات ميدانية عنيفة على المواطنين وتحقيق ميداني وإفراجات لاحقة، وسط استمرار مشاهد التنكيل اليومي بالأسرى المحررين وعائلاتهم.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، ونفذت حملة مداهماتٍ واسعة داهمت خلالها عشرات المنازل، وحطمت محتوياتها، واعتقلت ما يزيد عن 50 شابًا – معظمهم من الأسرى المحررين – قبل أن تجمعهم في ملعب مدرسة بيت أمر الثانوية، حيث اعتدت عليهم بالضرب ووجهت لهم الشتائم، ثم أجرت تحقيقًا ميدانيًا معهم، وأفرجت عنهم لاحقًا بعد توزيع مناشير تحذيرية.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين هاني منصور الصيفي وأحمد صلاح الدين الشيخ حسين من قرية كفر عبوش، كما اعتقلت الشاب يوسف أبو غزالة بعد مداهمة منزله في عزبة أبو ياسين شرق ضاحية اكتابا.

ومن محافظة القدس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة واعتقلت معتصم عواد وحسين مطير (والد الأسير أحمد مطير).

وفي محافظة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عبود علان صوافطة والفتى إبراهيم جمال مساعيد بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت شرطة الاحتلال القيادي الفلسطيني في الداخل المحتل عوض عبد الفتاح بعد اقتحام منزله بزعم "التحريض".

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #ضم الضفة #اعتقالات في الداخل المحتل

