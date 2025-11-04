الصحة تعلن: التسجيل الإلكتروني لإعادة جدولة العمليات الجراحية للمواطنين المتضررين من الحرب

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة عن مبادرة عاجلة وهامة للجمهور تهدف إلى حصر وجدولة مواعيد العمليات الجراحية المتأخرة أو المستجدة للمواطنين في ظل الظروف الحالية.

تدعو الوزارة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التالية إلى التسجيل الفوري عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

* المواطنون الذين لديهم تسجيل سابق لعملية جراحية كانت مُجدولة قبل بدء الحرب.

* المواطنون الذين أصبح لديهم حاجة ملحة لإجراء عملية جراحية خلال فترة الحرب.

🔗 رابط التسجيل المباشر لإعادة الجدولة، اضغط هنا

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين وزارة الصحة من مراجعة الحالات وإعادة جدولة مواعيد العمليات الجراحية بكفاءة، وإدراجها ضمن خطة التنفيذ القادمة، سواء كان ذلك داخل مرافق وزارة الصحة أو بالتعاون مع جهات خارجية.

البيانات الأساسية المطلوبة في نموذج التسجيل:

* رقم الهوية

* الاسم الرباعي

* رقم الجوال (ضروري للتواصل)

* المحافظة (للتصنيف والتوزيع)

* نوع العملية (يتم اختياره من القائمة)

* تصنيف فرعي

* هل كان له موعد سابق؟

تنويه هام:

نحث الجميع على المبادرة بالتسجيل في أقرب وقت ممكن لضمان إدراجهم في خطة الجدولة القادمة.