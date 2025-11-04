(24) يومًا من الهدنة المنتهكة... رصاص وقذائف الاحتلال تحصد أرواح المدنيِّين في غزَّة

غزة/ جمال غيث:

رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على توقيع اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولية في يناير الماضي، تواصل قوات الاحتلال خروقاتها اليومية في مختلف مناطق قطاع غزة، عبر إطلاق القذائف والرصاص الحي واستهداف الأحياء السكنية والخيام المؤقتة للنازحين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والاتفاقيات التي نصت على وقف إطلاق النار.

في خيمة صغيرة بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة، يحاول المواطن أيمن محمود كل مساء أن يضم أحفاده الصغار إليه للاحتماء من البرد، ومن رصاص الاحتلال الذي لا يتوقف حتى بعد الهدنة.

يقول محمود، بصوت يختلط بالخوف، لصحيفة "فلسطين": "كل ليلة نسمع أصوات الانفجارات والرصاص، نخشى أن تصيبنا قذيفة ونحن نائمون في الخيمة التي بالكاد تحمينا من البرد".

ويضيف محمود، الذي نزح من منزله المدمَّر بالكامل خلال الحرب على القطاع، أنه عاد بعد توقيع اتفاق الهدنة أملاً في الاستقرار، لكنه وجد نفسه يعيش تحت تهديد مستمر، متسائلًا بحرقة: "أين وقف إطلاق النار الذي تحدثت عنه الدول الراعية؟ ولماذا لا يُلزم المجتمع الدولي الاحتلال باحترام تعهداته؟".

أُسر مهدَّدة

المشهد ذاته يتكرر مع إبراهيم مقاط، الذي يسكن شرق حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، إذ عاد إلى ما تبقّى من منزله بعد رحلة نزوح طويلة، ليجده ركامًا، فاضطر إلى بناء خيمة لإيواء أسرته المكونة من سبعة أفراد.

يقول مقاط لـ"فلسطين": "منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لم تمر ليلة دون أن نسمع أصوات القذائف أو الرصاص. الاحتلال يطلق النار عشوائيًا باتجاه المناطق الشرقية، فيخرق الهدنة بشكل يومي ومتعمد".

ويشير إلى أن تلك الخروقات تسببت في استشهاد العشرات وإصابة المئات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مؤكدًا أن العالم يقف متفرجًا على ما يجري دون أي تحرك فعلي لمحاسبة الاحتلال أو إلزامه بالاتفاق.

أما المواطن عبد الله عوض، من حي التوام شمال القطاع، فيصف المشهد بالقول: "كل ليلة نستيقظ على أصوات انفجارات تهزّ الخيام والمنازل المهدّمة. الاحتلال يحاول تدمير ما تبقى من معالم الحياة في شمال وشرق المدينة".

ويؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس خروقاته دون حسيب أو رقيب، رغم تعهده الرسمي بوقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة تدخل الدول العربية والإسلامية، وخاصة الدول التي رعت اتفاق الهدنة، لإجبار الاحتلال على التوقف عن عدوانه.

خروقات متواصلة

في اليوم الثالث والعشرين من الهدنة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في المناطق الشرقية من قطاع غزة، إذ سُمع دوي انفجارات عنيفة طوال الليل، فيما اهتزت خيام النازحين وما تبقّى من منازلهم بفعل القصف المدفعي.

وشهدت قرية عبسان شرق خان يونس عمليات نسف لعدد من المنازل، كما أطلق جنود الاحتلال النار بكثافة نحو المناطق الشرقية للمدينة، ما أدى إلى إصابة طبيبة فلسطينية داخل مستشفى الصليب الأحمر الميداني في مواصي رفح بطلق ناري في قدمها أثناء أدائها واجبها الإنساني.

وفي وسط القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي دير البلح، بينما نفذت قوات الاحتلال عمليات تدمير واسعة شرق مدينة غزة، مستهدفة منازل المواطنين والمزارع والبنية التحتية.

وتأتي هذه الخروقات في وقت تبذل فيه الأطراف الدولية جهودًا لتثبيت وقف إطلاق النار، إلا أن إصرار الاحتلال على التصعيد الميداني يقوّض كل المساعي السياسية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن سلطات الاحتلال تستخدم الهدنة كغطاء لإعادة تموضع قواتها وتنفيذ عمليات اغتيال واستهداف محدودة، في حين تواصل فرض حصار خانق على القطاع وتمنع إدخال المواد الإنسانية والطبية اللازمة.

هدنة منتهَكة

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، استُشهد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية 236 مواطنًا وأُصيب أكثر من 600 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، فيما جرى انتشال 502 جثمان من تحت الركام نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فقط، استقبلت مستشفيات القطاع سبعة شهداء، بينهم ثلاثة جدد وثلاثة تم انتشالهم من الأنقاض، بالإضافة إلى ستة جرحى أصيبوا في القصف الليلي.

وترتفع بذلك حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا، ما يعكس فداحة الانتهاكات الإسرائيلية رغم كل الاتفاقات والوساطات الدولية.

ويرى أهالي القطاع أن استمرار القصف والاعتداءات دليل على تهاون المجتمع الدولي مع الاحتلال، وعدم وجود إرادة حقيقية لردعه أو محاسبته.

يقول المواطن إبراهيم مقاط: "نسمع تصريحات الدول الراعية للهدنة، لكنها تبقى حبرًا على ورق، لا أحد يتحرك فعليًا لوقف نزيف الدم".

ويطالب الغزيون بضرورة تفعيل دور الوسطاء الدوليين والعرب لإجبار الاحتلال على الالتزام الكامل ببنود الهدنة ووقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية والإنسانية.

وتستمر خروقات الاحتلال في قطاع غزة لتؤكد أن الهدنة الهشّة ليست سوى هدنة من طرف واحد، يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني الأعزل، بينما يلتزم الفلسطينيون بالاتفاق الذي رعته دول عربية ودولية، فيصرّ الاحتلال على مواصلة جرائمه وفرض سياسة النار والتدمير، ضاربًا بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدبلوماسية.

وفي ظل هذا الواقع، تبقى غزة مدينة تحاول النجاة، وسكانها ينتظرون من العالم أن يتحرك، لا بالكلمات، بل بالأفعال، لوقف آلة القتل الإسرائيلية التي لم تلتزم يومًا بسلامٍ ولا هدنة.

المصدر / فلسطين أون لاين