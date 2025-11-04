متابعة/ فلسطين أون لاين

شكّك الأكاديمي والمفكر الأمريكي اليهودي نورمان فينكلشتاين في صحة الادعاءات حول وقوع جرائم اغتصاب خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكداً أنه اطّلع شخصياً على تقرير الأمم المتحدة الصادر بهذا الشأن ولم يجد فيه أي دليل يثبت ما تروّج له إسرائيل.

وقال فينكلشتاين في تصريحات متداولة عبر وسائل إعلام غربية: "نظرت إلى شخصيات رئيسية في المؤسسات الدولية مثل براميلا باتون، التي كُلّفت من الأمم المتحدة بالتحقيق في العنف الجنسي المزعوم ضد الإسرائيليين. وبعد عودتها، قالت إن هناك أدلة واضحة لافتراض أن حماس ارتكبت جرائم اغتصاب، لكن عندما قرأتُ تقريرها بالكامل وجدت أنه لا يوجد دليل طبي أو جنائي واحد يثبت ذلك".

وأضاف المفكر الأمريكي: "قالت باتون إنها وفريقها اطلعوا على 5000 صورة و50 ساعة من اللقطات الرقمية، لكن لم يُعثر على أي دليل فوتوغرافي أو رقمي على وقوع عنف جنسي. إسرائيل تلاعبت بالأمر وحرّفت التقرير لخدمة دعايتها".