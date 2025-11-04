القسَّام تعلن العثور على جثَّة أحد أسرى الاحتلال شرق مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي القتلى شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، خلال عمليات البحث والحفر المتواصلة داخل ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وقالت القسام في بيانٍ مقتضب، إن إجراءات تسليم الجثة للاحتلال جارية حالياً، مشيرةً إلى أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقمها للصليب الأحمر خلال عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر، ساهم بشكلٍ كبير في تسريع عملية الانتشال، وأدى إلى العثور على عدد من الجثث الإسرائيلية الأخرى في المنطقة.

ومنذ ثلاثة أيام ترافق عناصر من القسام الصليب الأحمر الدولي في حي الشجاعية للبحث عن جثث لأسرى الاحتلال وتسليمها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأول أمس الأحد، سلّمت الكتائب ثلاث جثث تعود لأسرى جنود إسرائيليين بعد العثور عليها في نفق جنوبي قطاع غزة، ومن بينها جثة العقيد أساف حمامي، قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة بجيش الاحتلال، الذي أُسر أثناء عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

والسبت الماضي، أكدت القسام "جهوزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى العدو داخل الخط الأصفر في وقت متزامن وفي كل الأماكن"، مطالبة الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ"توفير المعدات والطواقم اللازمة وتجهيزها للعمل على انتشال الجثث كافة في وقت متزامن".