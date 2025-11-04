فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد في قلب الخليل جريمةُ تهويدٍ واعتداء على هويّة المدينة

إعادة تشكيل قطاع غزة: المنظور "الإسرائيلي" لما بعد الحرب

نتنياهو يمثل مجددا أمام محكمة "تل أبيب" للرَّد على تهم فساد

أمير قطر يدعو المجتمع الدوليّ لتقديم الدعم للشَّعب الفلسطيني وإعادة الإعمار

خروقاتٌ متواصلة.. شهيدٌ وإصابة في قصف الاحتلال على قطاع غزَّة

الأمم المتحدة: عدد كبير من المدنيين ما زالوا محاصرين في الفاشر

بينهم 3 أشقاء.. الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر مدينة غزّة

"أونروا" تطالب بالسَّماح بإدخال المساعدات والخيام إلى قطاع غزَّة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

الشتاء يطل بهموم ثقيلة على خيام النازحين

حماس: المشروع الاستيطاني الجديد في قلب الخليل جريمةُ تهويدٍ واعتداء على هويّة المدينة

04 نوفمبر 2025 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
حماس: المشروع الاستيطاني الجديد في قلب الخليل جريمةُ تهويدٍ واعتداء على هويّة المدينة

أكد القيادي في حركة المُقاومة الإسلامية "حماس" محمود مرداوي، أن إعلان الاحتلال عن مشروع استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل، على أرض “الحسبة القديمة” التابعة لبلدية الخليل، يشكّل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال في محاولاته المستمرة لتهويد المدينة وطمس هويتها وخنقها بالاستيطان.

وأوضح مرداوي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشروع الذي يشمل بناء 63 وحدة استيطانية وثلاثة مبانٍ جديدة في موقع تاريخي وتجاري بارز، يأتي في سياق سياسة ممنهجة لاقتلاع الوجود الفلسطيني من البلدة القديمة، وتعزيز السيطرة الصهيونية على محيط المسجد الإبراهيمي، تمهيدًا لتحويله بالكامل إلى مزار يهودي.

وحذَّر من خطورة هذه المشاريع الاستيطانية التهويدية، مؤكدًا أن الخليل وكافة أراضي الضفة الغربية ستبقى فلسطينية خالصة، مهما حاول الاحتلال طمس الحقيقة وتغيير الواقع.

ودعا مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي بكل السبل لمشاريع الاستيطان والتهويد، وحماية الخليل ومقدساتها وكافة محافظات الضفة من تغول الاحتلال ومحاولات الضم والتهجير.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #الاستيطان في الضفة #محمود مرداوي #طوفان الأقصى #أرض الحسبة القديمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة