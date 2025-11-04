خروقاتٌ متواصلة.. شهيدان في قصف الاحتلال على قطاع غزَّة

في اليوم الـ25 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" شنّ غارات جوية وقصف مدفعي مكثف على مناطق واسعة من قطاع غزة، فيما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون برصاص الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، ظهر اليوم الثلاثاء، بارتقاء شهيد وإصابة آخر برصاص طيران الاحتلال المسير "كواد كابتر" في حي الشعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأعلن مصدر في المستشفى المعمداني استشهاد فلسطيني بنيران الاحتلال في جباليا شمالي قطاع غزة.

ونفّذ الاحتلال، عمليتي قصف ونسف لمنازل المواطنين شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة شرقي خان يونس.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها شرقي خان يونس.

وفي وسط القطاع، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه مناطق جنوب شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال، النار تجاه منازل المواطنين شرق مدينة غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال، بالمتفجرات، عددًا من المباني السكنية، شرقي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، خمسة صيادين من بحر مدينة غزة، في خرقٍ جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر، إن زوارق الاحتلال الحربية اعتقلت خمسة صيادين من بحر مدينة غزة وهم : محمد رشاد الهسي، وعلاء رجب الهسي، محمد أحمد طلبه، ومحمود رشاد الهسي، وأحمد رشاد الهسي.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من الحرب العدوانية والتدميرية "الإسرائيلية" التي تعرض لها القطاع وأسفرت عن ارتقاء قرابة الـ 70 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح.





المصدر / فلسطين أون لاين