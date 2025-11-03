استهداف لسيدات وأكاديميين.. الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالاتها الواسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، طالت عددًا من المواطنين بينهم سيدتان، ومحاضِرة جامعية، وأسرى محررون.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في المدينة، واعتقلت السيدة اعتزاز عبد المنعم جود الله زوجة الشهيد إبراهيم أبو هواش، والدكتورة منال الحاج بدرساوي المحاضرة في جامعة النجاح الوطنية، إلى جانب الشقيقين ثائر وعبد الله فطاير من منطقة فطاير، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي رام الله، طالت الاعتقالات الشابين إسلام حمادة البرغوثي (19 عامًا) من بلدة بيت ريما، وشوقي أشرف البرغوثي (18 عامًا) من قرية دير غسانة، كما اعتُقل المواطن نبيل العبد من بلدة كوبر شمال المدينة، إلى جانب حمزة عواد من البلدة ذاتها.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت واعتقلت الدكتور عمر عبد الرازق بعد مداهمة منزله، كما نفّذت حملة اعتقالات في قرية مردا شمال المحافظة طالت أربعة مواطنين.

أما في جنين، فقد اعتُقل الشاب أحمد أبو دقة عقب اقتحام منزله في حي الدبوس بالمدينة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط الأحياء الشرقية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ أسابيع تنفيذ حملات دهم يومية في مدن الضفة، تترافق مع اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل، في ظل تصاعد القمع ضد الفلسطينيين في أعقاب العدوان المستمر على غزة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى