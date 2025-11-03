مستوطنون يحرقون مركبة ويخطون شعارات عنصرية جنوب نابلس

فلسطين أون لاين

03 نوفمبر 2025 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
تصاعُد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

هاجم مستوطنون، فجر اليوم الإثنين، منزل المواطن مهند أبو جاموس في قرية جوريش جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وتسللت مجموعة من المستوطنين إلى أطراف القرية، وأضرمت النار في مركبة المواطن أبو جاموس، كما خطّت شعارات عنصرية على جدران منزله.

وتشهد قرى جنوب نابلس تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تواطؤ من قوات الاحتلال التي توفر لهم الحماية أثناء تنفيذ هجماتهم ضد منازل وممتلكات الفلسطينيين.

وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءات واسعة في الضفة المحتلة أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1057 فلسطينيا وإصابة 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #اعتداءات المستوطنين #حرق مركبات #طوفان الأقصى

