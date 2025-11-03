شهيد برصاص مستوطن في الخليل والهلال الأحمر يؤكد اختطاف جثمانه

فلسطين أون لاين

03 نوفمبر 2025 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
الشهيد أحمد ربحي ادعيس الأطرش 

ارتقى شهيد، فجر اليوم الاثنين، برصاص مستوطن، على مدخل مدينة الخليل الشمالي جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر صحفية، إن مستوطنًا أطلق النار باتجاه الشاب أحمد ربحي ادعيس الأطرش (35 عاماً) من الخليل، عند مدخل رأس الجورة شمال المدينة جنوب الضفة الغربية، ما أدى لاستشهاده.

وأشارت المصادر، إلى أن المستوطن أطلق النار بشكل متعمد باتجاه الشاب ما أدى لإصابته برأسه، في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من الوصول إليه وتقديم العلاج له.

وتعمدت قوات الاحتلال ترك الشهيد ينزف على الأرض حتى استشهاده، واختطفت جثمانه عقب استدعاء عائلته للتعرف عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
