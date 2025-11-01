أسقف لوثري في القدس يتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة

اتهم أسقف الكنيسة اللوثرية في القدس المحتلة، الدكتور سني إبراهيم عازر، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، مما أثار انتقادات شديدة.

وقال رجل الدين الفلسطيني خلال قداس يوم الإصلاح في كنيسة المخلص في البلدة القديمة بالقدس يوم الجمعة: “كيف يبدو الإصلاح بعد عامين من الإبادة الجماعية؟ ماذا يعني الإصلاح عندما ننظر إلى عالم، إلى بلد، مكسور إلى هذا الحد؟”.

وبحسب نص العظة الذي نشر على موقع "فيسبوك"، لم يذكر أسقف الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن وفلسطين، الذي ألقى العظة، السبب المباشر للحرب على غزة.

وأعرب وفد من برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا في ألمانيا، الذي حضر القداس في إطار زيارة إلى دولة الاحتلال، عن انزعاجه من اختيار عازر للكلمات.

وجاء في بيان صادر عن البرلمان في عاصمة الولاية دوسلدورف يوم السبت: “نعلن عن تباعدنا بشكل صريح، خاصة كوفد ألماني، عن الأحادية في ما قيل خلال القداس”.

المصدر / فلسطين أون لاين