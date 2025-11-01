مستوطنون يهاجمون مزارعين ومتضامين في بيتا جنوب نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم السبت، مزارعين ومتضامين أجانب خلال قطفهم ثمار الزيتون في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المزارعين والمتضامين الأجانب خلال فعالية لقطف الزيتون في جبل قماص شرقي بيتا، وأضرموا النار في عدد من أشجار الزيتون وأقدموا على سرقة بعض أكياس الزيتون.

من جانب آخر، اقتحم مستوطنون، اليوم السبت، خربة مكحول بالأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع خربة مكحول وتجولوا بين خيام المواطنين، ما أثار الخوف في نفوس الأطفال والنساء.

وتشهد مناطق الأغوار وتجمعاتها اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون المسلحون، ويعتدون على المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين