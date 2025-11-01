الصحة بغزَّة تكشف تفاصيل قاسية حول جثامين الشُّهداء الذين أفرج عنهم الاحتلال

قالت وزارة الصحة في غزة، إن جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تسلمتها من قبل الصليب الأحمر تعرضت لإطلاق نار وتهشيم وتنكيل من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت وزارة الصحة في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنها تعرفت على هوية 75 جثمانًا فقط ممن تسلمناها من جيش الاحتلال.

وأمس الجمعة، سلّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دفعة جديدة من جثامين الأسرى الفلسطينيين إلى وزارة الصحة بغزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي عن وصول 30 جثمانا لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم الاحتلال "الإسرائيلي"، ضمن صفقة وقف إطلاق النار.

وارتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثماناً، وفقًا لتقرير وزارة الصحة في غزة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة، أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وخلال الأيام الماضية، سلَّم الاحتلال "الإسرائيلي" جثامين الشهداء الأسرى، الذين اختطفهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، ووثق المكتب الإعلامي الحكومي آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد".

وأكد المكتب الحكومي أن هناك جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات الإسرائيلية في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية، مشيرا الى أن آثار تعذيب جسدي شديد واضحة على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة.

وشدد على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين.

ودعا المكتب الحكومي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين