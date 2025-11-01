بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية

فلسطين أون لاين

01 نوفمبر 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اقتحام للمنازل وتفتيش دقيق، رافقها ضرب ترويع للأهالي والعبث بمحتويات البيوت.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب محمود جبارة من مدينة نابلس أثناء مروره على حاجز شافي شمرون العسكري، كما اعتقلت الشاب عز وصفي التايه ومحيي الدين أبو داوود عقب اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت الأشقاء يوسف ومحمد وأحمد زياد نزال، إلى جانب الشاب أحمد أبو القاسم سباعنة، وجميعهم أسرى محررون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل همجي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معتز عقيل محمد أبو سرحان من قرية العبيدية شرق بيت لحم، واعتدت على المواطن وديع الدويك أثناء اعتقاله من منزله في جبل الرحمة بمدينة الخليل، حيث تعرض للضرب مع أولاده.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد أحمد فرخ بعد مداهمة منزله في بلدة فرعون جنوب المدينة.

