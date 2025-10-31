مستوطنون يحرقون 3 مركبات في كفر قدوم بغطاء من جيش الاحتلال

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أقدم مستوطنون متطرفون، فجر الجمعة، على إحراق ثلاث مركبات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء جديد يأتي بعد ساعات فقط من هجمات مماثلة نفذها المستوطنون في مناطق أخرى من الضفة.

وقال عبد قباجة، الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان، إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا البلدة تحت حماية جيش الاحتلال، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الأهالي، استخدم خلالها المستوطنون الرصاص الحي، فيما أطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز والصوت لتأمين انسحابهم.

وأوضح قباجة أن الاعتداء أسفر عن إحراق ثلاث مركبات، بينها مركبة تعود إلى مراد اشتيوي مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمالي الضفة.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، شنّ مستوطنون هجمات متزامنة على بلدتي بيتين ودير دبوان شرقي رام الله، حيث أحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد بتكسير نوافذه، في إطار موجة اعتداءات متصاعدة تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت أنظار جيش الاحتلال.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكب المستوطنون منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 7150 اعتداء ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 33 مواطناً وتهجير 33 تجمعاً بدوياً، إلى جانب إقامة 114 بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وخلال العامين الماضيين، أدت اعتداءات الاحتلال وجيشه ومستوطنيه إلى استشهاد 1063 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف مواطن، بينهم 1600 طفل.

ويؤكد الفلسطينيون أن تصاعد جرائم المستوطنين يجري في سياق خطة ممنهجة لضم الضفة الغربية وفرض وقائع ميدانية جديدة، تمهيداً لإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يتواصل فيه العدوان في الضفة، تواصل إسرائيل بدعم أميركي حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والتي خلّفت أكثر من 68 ألف شهيد و170 ألف جريح، ودماراً هائلاً طاول نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع المحاصر.