مستوطنون يحرقون مركبتين ويعتدون على مسجد بلدة دير دبروان شرق رام الله

31 أكتوبر 2025 . الساعة 12:33 بتوقيت القدس
مستوطنون يحرقون مركبتين ويعتدون على مسجد بلدة دير دبروان شرق رام الله

 اقتحم مستوطنون، اليوم الجمعة، المدخل الرئيسي لبلدة دير دبوان شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا حي "المراح" المدخل الرئيسي الغربي للبلدة أثناء تواجد المواطنين في صلاة الجمعة، وحطموا وحرقوا مركبتين، كما حاولوا اقتحام مسجد في الحي، وحطموا زجاج نوافذه الخارجية، علما أنه يغلق أثناء صلاة الجمعة ولم يكن فيه أحد.

وأضافت أن أهالي البلدة فزعوا لإجبار المستوطنين على الخروج من البلدة، في حين لازالت مواجهات دائرة حتى إعداد الخبر بين الشبان والمستوطنين.

المصدر / وكالات
