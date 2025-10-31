مستوطنون يمنعون الرعاة من الوصول إلى مراعيهم شرق القدس

منع مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، رعاة الأغنام من الوصول لأراضيهم في الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وأفادت منظمة البيدر الحقوقية، بأن مجموعات من المستوطنين اعترضت، طريق عدد من الرعاة في منطقة "الحَثرورة"، ومنعتهم من الوصول إلى المراعي التي يعتمدون عليها لتربية مواشيهم.

وأوضحت المنظمة أن هذا التصرف يأتي في إطار سلسلة من الممارسات الاستفزازية التي تهدف إلى التضييق على التجمعات البدوية في محيط القدس، ودفع سكانها إلى ترك أراضيهم تحت ضغط المضايقات اليومية.

ودعت، المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، وضمان حرية الرعاة في التنقل وممارسة أعمالهم بأمان داخل أراضيهم.

المصدر / وكالات