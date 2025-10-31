4 شهداء وإصابات باستهدافات الاحتلال على قطاع غزة

ارتقى أربعة شهداء، صباح اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال على قطاع غزة، في وقت تتواصل الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مع استمرار تنفيذ غارات وإطلاق نار من آليات الاحتلال ومسيّراته بعدة مناطق في القطاع.

واستشهد، الشاب حمدي أحمد البريم جراء قصف "إسرائيلي" استهدف منزله يوم أمس في حي مصبّح ببلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، والآخر مجهول الهوية أصيب برصاص الاحتلال في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وارتقى شهيد ثالث وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال المدفعي وإطلاق النار في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي جباليا البلد شمالي قطاع غزة، استشهد فلسطيني بعد إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي.

ونفذ جيش الاحتلال خلال الليلة الماضية عمليات نسف لمنازل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس، سُمع على أثرها دوي انفجارات ضخمة، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار قبالة سواحل مدينة غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 211، فيما وصل إجمالي الإصابات 597، بينما بلغ إجمالي الانتشال 482.

ويسري حاليًا وقف إطلاق النار في قطاع غزة بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ المصرية في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

ورغم الاتفاق، تواصل "إسرائيل" شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة بشكل شبه يومي، كما تواصل تقييد دخول المساعدات وتغلق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر.

المصدر / فلسطين أون لاين