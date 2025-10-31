حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وأفراد من عائلات أسرى وشهداء.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في محافظات الخليل، رام الله، نابلس، قلقيلية، بيت لحم، وجنين، وتخللتها عمليات تخريب وتفتيش لمنازل المواطنين، واعتداءات بالضرب المبرح، ومصادرة محتويات.

في الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الشقيقين مؤمن وأيمن حسن أبو صبيح بعد مداهمة منزلهما وتفتيشه، كما اعتدى على الشابين إسلام عمرو ومؤمن عبيدو أثناء اقتحام منزلهما واحتجازهما لساعات.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عبوين شمال المحافظة واعتقلت الأسير المحرر في صفقة طوفان الأحرار نذير دار أحمد وشقيقه مهدي، بعد مداهمة منزلهما، علماً أن نذير أُصيب سابقًا برصاص الاحتلال.

أما في نابلس، فقد داهمت قوات الاحتلال شارع المريج واقتحمت منزل الأسير المبعد إلى مصر أسامة الطويل، واعتقلت والده وشقيقيه مؤمن وخالد، بعد أن خلّفت خرابًا واسعًا في المنزل. كما اعتُقل المواطن سليم أحمد داوود أبو صنوبر من بلدة قبلان جنوب المدينة.

وفي قلقيلية، نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم، فيما اعتُقل من بيت لحم الشقيقان ماجد وممدوح العزة من مخيم العزة، ومن جنين والدة الشهيد عيد مرعي بعد مداهمة منزلها في بلدة كفر ذان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى