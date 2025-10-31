فلسطين أون لاين

شهيد بنيران الاحتلال في سلواد شرق رام الله

31 أكتوبر 2025 . الساعة 07:40 بتوقيت القدس
...
الشهيد يامن صامد حامد

ارتقى شهيد فلسطيني، فجر اليوم الجمعة، إثر إصابته بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد واندلعت مواجهات عند مدخل البلدة، أطلقت هذه القوات خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت، مما أدى لإصابة يامن صامد حامد (15 عاما) بالرصاص الحي، قبل أن يعلن عن استشهاده في مجمع فلسطين الطبي.

وأضافت، المصادر أن قوات الاحتلال منعت مركبة الإسعاف من نقل المصاب وتركته ملقى على الأرض لفترة وجيزة، قبل أن تسمح للإسعاف بنقله.

وصعّد الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية خلال عامي الإبادة في غزة، مما أسفر عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #شهيد في رام الله

