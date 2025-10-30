"هآرتس" تطرد صحفياً بارزاً تورط في تلقي أموال من مقرب لنتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن إقالة الصحفي الإسرائيلي البارز حاييم ليفينسون من صحيفة "هآرتس" بعد ثبوت تورطه في فضيحة مالية تتعلق بتلقيه مبالغ مشبوهة من أحد المقربين من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية أن ليفينسون حصل على أكثر من 200 ألف شيكل من مستشار سياسي سابق لنتنياهو، يُشتبه بأنه تلقى بدوره أموالاً من مصادر قطرية عبر قنوات مالية غير واضحة.

وأشارت إلى أن المبالغ لم تُصرَّح لجهة عمله في "هآرتس"، وأن العلاقة بين الطرفين أثارت شبهات حول تضارب المصالح واستغلال المنصب الصحفي لأغراض سياسية.

وبحسب التسريبات، فإن التحقيقات الجارية تتركز حول ما إذا كان ليفينسون قد قدّم تغطيات أو مقالات تخدم مصالح نتنياهو أو محيطه السياسي مقابل تلقي الأموال، في وقت كان يشغل فيه منصبًا حساسًا ضمن قسم الشؤون السياسية في الصحيفة.

من جهتها، أصدرت إدارة صحيفة "هآرتس" بيانًا أكدت فيه فصل ليفينسون بشكل فوري ونهائي، موضحة أن سلوكه "يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير المهنية والأخلاقية التي تقوم عليها الصحيفة"، وأن المؤسسة لن تتهاون مع أي تصرفات تمس استقلالية الصحافة ومصداقيتها.