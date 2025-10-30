ونشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني قائمة بأسماء (70) معتقلاً أصدر الاحتلال بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (أوامر جديدة وأوامر تجديد).
وفيما يلي قائمة الأسماء :
1. عدنان ياسين مصطفى حمارشه-يعبد-4 شهور
2. اسيد شفيق توفيق خراز-طوباس-6 شهور
3. شادي اسماعيل سامي عياش-رافات-6 شهور
4. عمرو ديب زهدي قواريق-عورتا-6 شهور
5. عمر محمود رفيق سليمان شملاوي-6 شهور
6. كرم محمد ابراهيم دعدوع-الخضر-3 شهور
7. محمد علي ابراهيم غنام-6 شهور
8. محمد احمد محمود خلف-البيره-6 شهور
9. منتصر عمر علي ابو عليا-المغير-4 شهور
10. يعرب فايز احمد كحيل-جنين-4 شهور
11. خالد احمد خالد ابو عره-6 شهور
12. حازم محمد سميح ضراغمة-طوباس-6 شهور
13. براء عمر صبحي قراريه-6 شهور
14. ايهاب عبد المنعم فايز مسعود-البيره-4 شهور
15. المعتصم منذر محمد رمضان-رام الله-6 شهور
16. امين وليد خالد منصور-جنين-4 شهور
17. امير ماجد محمد عروق-جنين-4 شهور
18. تيسير محمود محمد حجار-طولكرم-4 شهور
19. قصي ماجد احمد عيسى-اكتابا-6 شهور
20. عمرو نائل احمد مزاحم-عبوين-6 شهور
21. عكرمة بنان عبد الكريم ابو علبة-قلقيليه-5 شهور
22. عبد الرحمن خالد سلمان صدفي-عوريف-4 شهور
23. عامر ابراهيم حسين حلايقة-الشيوخ-شهرين
24. سند محمد عبد الحليم المصري-كفر اللبد-6 شهور
25. نور الدين ايمن سعيد ابو شلال-نابلس-6 شهور
26. محمود ايمن نمر العلا-عبوين-4 شهور
27. محمد جهاد محمد بشارات-طمون-6 شهور
28. محمد اسلام يوسف ابو ريا-كفر اللبد-6 شهور
29. معتز رائد عبد الله حامد-سلواد-6 شهور
30. موسى معاذ طالب حروب-4 شهور
31. مؤيد ياسر خليل الصوص-دورا-4 شهور
32. كرم محمد عكاشي الضميريه-عتيل-4 شهور
33. يحيى نصرالله مصطفى عصيده-تل-4 شهور
34. حسام محمود صادق كميل-قباطية-4 شهور
35. وجيه هيثم وجيه خطيب-قلنديا-6 شهور
36. همام اسعد محمد نعالوه-شويكه-6 شهور
37. هيثم غالب احمد امريش-الخليل-6 شهور
38. غالب احمد محمود امريش-الخليل-6 شهور
39. احمد سليم محمد صفوان-الطيره-4 شهور
40. احمد جودت مهدي عمرو-جنين-6 شهور
41. ايهاب عدنان يوسف سلامه-جنين-6 شهور
42. ايوس يحيى جميل اشتيه-برقا-6 شهور
43. انس هاني محمد حمدي-نابلس-6 شهور
44. براءه كفاح نظمي شلاونة-جنين-6 شهور
45. جعفر فوزي عبد الله ابو صلاح-عرابه-4 شهور
46. ضمير ثائر عبد الله طه-دير ابو مشعل-4 شهور
47. حمدي عيسى احمد هرش-نابلس-4 شهور
48. حمزة محمد عبد الجليل دلاش-مخيم الجلزون-3 شهور
49. يحيى ناجح محمد بني عوده-طمون-3 شهور
50. كمال سهيل عبد الهادي ابو غويله-ابو ديس-6 شهور
51. مهدي عادل محمود حسن-شويكه-4 شهور
52. محمد فتح الله عبد الكريم الشني-البيره-6 شهور
53. نضال محمد ديب سعاده-عصيره الشمالية-6 شهور
54. عبد الله يحيى فتحي عليوي-نابلس-شهرين
55. عبد الرحمن عدنان محمد شاهين-البيره-6 شهور
56. عدي ابراهيم مفلح سراديح-اريحا-6 شهور
57. علي سمير محمد قوقه-نابلس-6 شهور
58. فارس ايمن ابراهيم نجار-عنبتا-6 شهور
59. صايل عبد المنعم محمد صوافطة-طوباس-4 شهور
60. قصي خليل سعيد كمال-عقبة جبر-4 شهور
61. محمد هشام عبد الرحمن دار شنان-كوبر-6 شهور
62. ياسين فايز محمود احليل-دورا-4 شهور
63. محمد اسعد احمد قواسمة-الخليل-6 شهور
64. مؤمن كفاح عبد العزيز برغوثي-كوبر-4 شهور
65. اسماعيل محمد احمد نصر-دورا-5 شهور
66. فهد محمد سهيل احمد عاشور-الخليل-3 شهور
67. سامر عبد الكريم مصطفى حميده-المزرعة الشرقية-3 شهور
68. نور خضر محمد حميده-المزرعة الشرقية-3 شهور
69. محمد انس محمود عبد السلام سلهب-الخليل-3 شهور
70. مؤمن احمد سلمان هور-صوريف-3 شهور