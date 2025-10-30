تراجع الدولار يدعم أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الخميس، الارتفاع مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار الأمريكي.

ويترقب المستثمرون نتائج محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول اتفاق تجاري مُحتمل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3937.88 دولارا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.2% إلى 3950.70 دولارا للأوقية.

واستقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.51 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1590.21 دولارا، وقفز البلاديوم 1.2% إلى 1417.80 دولارا.

المصدر / وكالات