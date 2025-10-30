استهدافٌ للأسرى المحررين والصحفيين.. حملة اعتقالات في محافظات الضفة

فلسطين أون لاين

30 أكتوبر 2025 . الساعة 08:43 بتوقيت القدس
...
اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات جديدة طالت عددًا من المواطنين في محافظات الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون وصحفي، في إطار تصعيدها المستمر بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأفادت مصادر محلية أن الاعتقالات تركزت في رام الله، الخليل، وقلقيلية، وتخللتها عمليات مداهمة وتفتيش واسعة للمنازل، إلى جانب نصب الحواجز العسكرية واعتقال المواطنين على الطرقات.

قائمة المعتقلين:

  • سيف قرعان – قلقيلية
  • الصحفي مصعب قفيشة – الخليل
  • الأسير المحرر أحمد الصيفي – رام الله
  • الأسير المحرر نوح الهشلمون – الخليل
  • مسلم عبد اللطيف أبو عليا – قرية المغير– رام الله.
  • الأسير المحرر قسام الخطيب – قرية أبو شخيدم – رام الله
  • الأسير المحرر الشيخ مشهور أبو ظاهر – بلدة أبو شخيدم – رام الله
  • محمد علي القني – كفر قليل – نابلس
  • والدة منفذ عملية كدوميم – باقة الحطب – قلقيلية
  • ورد باسل البرغوثي – كفرعين – رام الله

تأتي هذه الاعتقالات ضمن سياسة الاحتلال المستمرة في ملاحقة الأسرى المحررين، والتضييق على النشطاء والإعلاميين، في ظل تصاعد الانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#اعتقالات في الضفة #ضم الضفة

