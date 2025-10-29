الصحة بغزة تعلن رابط لتحديث بيانات العمليات الجراحية المؤجلة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية-غزة، عن فتح باب التسجيل أمام المواطنين الذين لديهم تسجيل سابق لعملية جراحية مجدولة قبل الحرب، أو أصبح لديهم حاجة لإجراء عملية جراحية خلال فترة الحرب.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من الخطوة حتى يتسنى لوزارة الصحة إعادة جدولة موعد العملية الجراحية وإدراجها ضمن خطة التنفيذ القادمة سواء داخا مرافق وزارة الصحة أو خارجها.

ودعت الوزارة جميع المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المبادرة بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الطواقم المختصة ستقوم بدراسة الطلبات وتحديد المواعيد وفقًا للأولويات الطبية والقدرات التشغيلية المتاحة.

وشددت وزارة الصحة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استئناف الخدمات الصحية الحيوية تدريجيًا بعد أشهر من العدوان، وضمن خطة شاملة لتخفيف معاناة المرضى الذين حُرموا من تلقي العلاج الجراحي خلال فترة الحرب.

وقالت الوزارة، إن التسجيل يتم عبر الرابط الالكتروني المرفق:

https://forms.sehatty.ps/public/operations/create