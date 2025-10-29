إصابة مواطن بكسور جراء اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس

أصيب، اليوم الأربعاء، مواطن بكسور ورضوض، عقب اعتداء مستوطنين عليه في أراضي قرية الساوية جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي محمود حسن، إن مستوطنين هاجموا مزارعين ومشاركين في فعالية لقطف الزيتون في الأراضي الشرقية من البلدة.

وأوضح أن الهجوم أدى إلى إصابة نائب رئيس المجلس القروي نهاد أبو عرار بكسور ورضوض عقب اعتداء المستوطنين عليه ودفعه.

وأضاف أن شرطة الاحتلال طلبت منها سلوك طريق وعرة، إلا أننا تفاجئنا بمجموعة مستوطنين مسلحين ترافقهم الكلاب يهاجموننا.

وأشار إلى أنه جرى نقل أبو عرار إلى المستشفى، عقب سقوطه في مناطق وعرة جدًا.

المصدر / وكالات