الصحة: 211 شهيدًا في خروقات الاحتلال على قطاع غزة

29 أكتوبر 2025 . الساعة 11:27 بتوقيت القدس
الصحة: 211 شهيدًا في خروقات الاحتلال على قطاع غزة

قالت وزارة الصحة في غزة، إن إحصائية ما وصل مستشفيات قطاع غزة من شهداء وإصابات منذ التصعيد ليلة أمس وحتى اللحظة بلغ 104 شهداء.

وأوضحت وزارة الصحة، أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضة 104 شهداء منهم 46 طفل، 20 من النساء و253 إصابة منهم 78 طفل، 84 من النساء.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 211، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 597، بينما بلغ إجمالي الانتشال 482.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، وصل عدد الشهداء إلى 68,643، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 170,655.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت، أنَّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

