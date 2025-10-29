استشهاد الصَّحفي في صحيفة فلسطين محمد المنيراوي بقصف الاحتلال خيمته في النصيرات

فلسطين أون لاين

ليرتفع عدد شهداء الصحافة منذ بدء الإبادة الجماعية إلى 256

29 أكتوبر 2025 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
...
الصَّحفي الشهيد محمد المنيراوي

اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الصحفي محمد المنيراوي، في قصف جوي استهدف خيمته بمخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، صباح الأربعاء، بأنّ الاحتلال استهدف خيمة المنيرواي في منطقة السعافين جنوب أبو صرار بمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاده رفقة والدة زوجته، وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة.

وباستشهاد الصحفي محمد المنيراوي الذي يعمل محررًا في صحيفة "فلسطين"، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 256 شهيداً منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل المكتب الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب المكتب الحكومي، بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#محمد المنيراوي #طوفان الأقصى #شهداء الصحافة #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

