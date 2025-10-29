المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إنَّ مجازر الاحتلال في الساعات الأخيرة تؤكد هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الشوا في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ الاحتلال يؤكد عزمه تدمير ما تبقى من القطاع بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية بعدم عودة الاحتلال لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون، جراء خرق الاحتلال "الإسرائيلي" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 100 شهيد جراء الاستهدافات "الإسرائيلية" لمناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس. وأوضحت، أنَّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين