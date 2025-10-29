فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الدفاع المدني: استمرار جرائم الاحتلال في ظل صمت العالم سقوطٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ لا يُغتفر

المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

الفصائل الفلسطينية: عدوان الاحتلال على غزَّة انتهاكٌ فاضح للاتِّفاق وعلى الوُسطاء التَّحرُّك الفوري

الجهاد الإسلامي: على الوسطاء اتِّخاذ موقف حازم تجاه خروقات الاحتلال المُتكرِّرة في غزّة

ريتال.. حكاية طفلة تُصارع السرطان في غزة

بلدة سعير.. ضم "إسرائيلي" لآلاف الدونمات وتهجير "صامت" للسكان

مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في الخليل ورام الله

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في الضفة الغربية والقدس

100 شهيد وإصابات في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزَّة

المسلخ ؟! (قصة قصيرة من قصص السجون)

المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

29 أكتوبر 2025 . الساعة 10:12 بتوقيت القدس
...
المنظمات الأهلية: الاحتلال يؤكِّد عزمه تدمير ما تبقى من غزَّة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، إنَّ مجازر الاحتلال في الساعات الأخيرة تؤكد هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح الشوا في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنَّ الاحتلال يؤكد عزمه تدمير ما تبقى من القطاع بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد على ضرورة وجود ضمانات حقيقية بعدم عودة الاحتلال لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون، جراء خرق الاحتلال "الإسرائيلي" اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، منذ مساء أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة بغزة، إن قطاع غزة شهد ليلةً عصيبة ودامية جراء قصف الاحتلال المتواصل على كافة مناطق القطاع، في انتهاك واضح وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت وزارة الصحة إلى ارتقاء 100 شهيد جراء الاستهدافات "الإسرائيلية" لمناطق عدة في القطاع منذ ليلة أمس. وأوضحت، أنَّ أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة واستمرار عمليات البحث عن مفقودين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة