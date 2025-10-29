مستوطنون يحرقون مركبات فلسطينية في الخليل ورام الله

أحرق مستوطنون، فجر الأربعاء، مركبات فلسطينية بعد اقتحام بلدتي عطارة شمال رام الله، وصوريف شمال غرب الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا بلدة عطارة شمال رام الله، وأضرموا النار في مركبة، وخطوا شعارات معادية للفلسطينيين على الجدران.

وفي بلدة صوريف، اقتحم مستوطنون محيط منزل بمنطقة دير النيل في البلدة، وأشعلوا النار في مركبتين، قبل الفرار من المكان

وقبل أيام قليلة أكدت صحيفة هآرتس العبرية، أن "موجة غير مسبوقة" من العنف "الإسرائيلي" تجتاح الضفة الغربية، وعلى وقع هذا العنف أسفرت ممارسات الاحتلال من الجيش والمستوطنين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد 1059 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.

