بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يعتقل عشرات المواطنين في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات اقتحام وتفتيش للمنازل، رافقها ترويع للأهالي والعبث بمحتويات البيوت.

في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحامها بلدة عزون شرق المدينة، وعُرف من بين المعتقلين:

أيمن عبد الكريم سليم، أيوب عودة، وحمد رضوان.

وفي بلدة أبو ديس شرقي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين يوسف الخطيب وخالد جفال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى قندس وأبناءه الثلاثة محمد ومحمود ونسيم قندس من بلدة اكتابا شمال شرق طولكرم، بالإضافة إلى الشاب عبد الله صلاح علارية من ضاحية اكتابا.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس القني عقب مداهمة منزله في قرية كفر قليل جنوب شرق المدينة.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الشبان، عرف منهم:

إسلام رضوان، أحمد المصري، محمود المصري، أحمد جمال، فرح السعدي، يحيى فرح، أمين فرح، إبراهيم أمين، أحمد محمود حسن، ورامي إبراهيم.

كما شهد مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم حملة اعتقالات هي الأوسع، حيث اعتقلت قوات الاحتلال نحو 50 شاباً، بينهم عدد كبير من الأسرى المحررين، وعُرف من بينهم:

علاء الصرفندي، ماهر الولجي، محمد الأفندي، مؤمن حمامدة، وسام أبو سليم، الأسير المحرر نضال أبو عكر، عفي عرفة، باسل عرفة، محمد عرفة (توتو)، قصي صالح، عماد جهاد أبو عجمية، جهاد أبو عجمية، محمد فارس فرارجة، الأسير المحرر راني أبو عكر، وآدم أبو لبن.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى