انخفاض أسعار النفط عالميا

انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، مواصلة الهبوط من الجلستين السابقتين، على إثر خُطط "أوبك" لزيادة الإنتاج.

ورأى محللون ومراقبون اقتصاديون أن الضغوط الناجمة عن خطط "أوبك" لزيادة الإنتاج، طغت على التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 65.58 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 9 سنتات إلى 61.22 دولار.

وسجل الخامان في الأسبوع الماضي أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ يونيو/ حزيران بعدما فرض ترامب عقوبات متعلقة بأوكرانيا على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية، مستهدفا شركتي النفط لوك أويل وروسنفت.

وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء منهم روسيا، يميل إلى زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول، في خطوة تؤثر بالسلب على الأسعار.

وبعد سنوات من تقليص الإنتاج في محاولة لدعم السوق، بدأ تحالف "أوبك+" في التراجع عن تلك التخفيضات منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وستتلقى سوق النفط دعما في حال توصل أميركا والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، إلى اتفاق تجاري. بينما كان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ يوم الخميس في كوريا الجنوبية.

وأبلغ وزير الخارجية الصيني نظيره الأميركي في مكالمة هاتفية أمس الاثنين أن بكين تأمل في أن تلتقي واشنطن معها في منتصف الطريق "للتحضير لتفاعلات رفيعة المستوى" بين البلدين.

وأعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، أمس الاثنين، أنها تعتزم بيع أصولها الدولية، وذلك في أعقاب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا.

