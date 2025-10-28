آلية تحديث بيانات طلبة توجيهي 2024 - 2025 بقطاع غزة (الدورة الأولى وملحق الربط)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة عن آلية تحديث بيانات طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) للفئة المستهدفة في الدورة الأولى للعام 2025 وملحق الربط للدورة الأولى 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين الطلبة من مراجعة وتصحيح معلوماتهم الشخصية والتعليمية قبل الامتحانات.

خطوات الدخول إلى نظام تحديث البيانات:

- الوصول إلى الموقع الإلكتروني: يجب على الطالب الدخول عبر الرابط المخصص: اضغط هنا

إدخال بيانات الدخول:

اسم المستخدم: gazap1

كلمة المرور: gaza1234 (مع العلم أن كلمة المرور قد تتغير في كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول).

إدخال النص في المكان المخصص: كتابة النص الظاهر في الصورة التحقق (Captcha).

الضغط على زر "تسجيل الدخول".

اختيار التسجيل: بعد الدخول، يجب على الطالب اختيار الخيار المناسب من الشاشة الرئيسية:

"تسجيل طلاب غزة للدورة" (وهو الخيار الظاهر في الجهة اليمنى من شاشة التسجيل).

الدخول إلى شاشة تحديث البيانات: ستظهر للطالب شاشة التسجيل التي تتيح له استخدام بياناته لتحديث المعلومات.

تعليمات هامة لتحديث البيانات:

تتضمن شاشة تحديث البيانات حقولاً يجب على الطالب تعبئتها بدقة:

- بيانات الدورة والربط:

- يجب إدخال سنة 2025 لطلبة الدورة الأولى، الذين تقدموا في شهر 10/2025.

- يجب إدخال سنة 2024 لطلبة ملحق الربط للدورة الأولى، الذين تقدموا في شهر 09/2024، مع إمكانية الربط لاحقاً عبر خانة رقم الهوية - 2005 على تطبيق "البواب".

- تاريخ الميلاد ومكان الإقامة:

- في حال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد، يتم الضغط على زر "البحث".

- التأكد من البيانات الأساسية:

- يجب التأكد من تحديث المحافظة والعنوان والهاتف والاسم باللغة الإنجليزية كما هو موضح في الشاشة.

تعبئة الأسماء بالإنجليزية:

- الاسم الثاني والثالث باللغة الإنجليزية: يتم اختصار الحرف الأول من الاسم الثاني كنقطة، والحرف الأول من الاسم الثالث كنقطة أيضاً.

الاسم الرابع بالإنجليزية: يتم إدخال الحرف الأول منه فقط.

ملاحظة: يمكن ترك الاسم الثالث والثالث باللغة الإنجليزية فارغاً في حال عدم توفرها.

إتمام عملية التحديث:

الضغط على زر "أوافق على صحة البيانات والتسجيل".

عند النجاح في التحديث، ستظهر رسالة: "تمت العملية بنجاح".

ملاحظة أخيرة:

بخصوص زر طباعة بطاقة الجلوس، فهو لن يكون مفعّلاً الآن، وسيتم الإعلان عن تفعيله لاحقاً بعد تحديد قاعة الطالب وتوزيعها عليه.





المصدر / فلسطين أون لاين