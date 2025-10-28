حماس تنْعى شهداء جنين الثَّلاثة وتؤكد: شعبنا سيواصل مواجهته للاحتلال وقطعان مستوطنيه

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ جريمة الاغتيال التي نفّذتها قوات الاحتلال الصهيوني المجرم لثلاثة شبان من أبناء شعبنا الفلسطيني فجر اليوم في كفر قود بجنين، هي جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة.

ونعت "حماس" الشهداء الثلاثة، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمثل نهج الاحتلال الدموي، وتصعيده الخطير الذي يمارسه في الضفة الغربية، في محاولة يائسة لتركيع شعبنا وكسر إرادته، وهو ما لن يتحقق مهما بلغ بطش الاحتلال.

وأشارت إلى أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، فشعبنا سيواصل صموده ومواجهته للاحتلال وقطعان مستوطنيه، والمقاومة ماضية في الدفاع عن شعبها بكل الوسائل.

ودعت "حماس" جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة هذا العدوان المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين