حماس تنْفي علمها بمواقع جُثث الأسرى وتؤكد: ملتزمون بإتمام المرحلة الأولى من الاتِّفاق

نفى المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم ما تزعمه "إسرائيل" بشأن معرفة الحركة بأماكن جثث الأسرى "الإسرائيليين" في قطاع غزة.

وأكد قاسم في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثث عملية معقدة وصعبة.

وقال، إن "من حق الفلسطينيين في غزة إدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي."

وأكد قاسم أن حماس ملتزمة بإتمام المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى من أجل "سد الذرائع أمام الاحتلال"، مشددًا على أن الحركة مصممة على تسليم جثث الأسرى "الإسرائيليين" في أسرع وقت ممكن.

وأشار المتحدث باسم حماس إلى أن الحركة أنجزت تسليم 18 جثةً من الأسرى "الإسرائيليين" حتى الآن، لكن ضعف الإمكانيات ونقص المعدات يعرقل استكمال عملية الانتشال في بقية المناطق المنكوبة.

وتؤكد الحركة أنها تسعى لإغلاق الملف، وتحتاج وقتا للبحث عن بقية الجثث وإخراجها في ظل الدمار الهائل جراء حرب الإبادة "الإسرائيلية" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت حرب الإبادة 68 ألفا و527 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا 395 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا شمل 90% من البنى التحتية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين