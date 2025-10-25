فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غلوبس: تركيا تعتقل دبلوماسيًا رفيعًا عاد من (إسرائيل)

الصحة بغزَّة: 19 شهيدًا و7 إصابات خلال الـ 48 ساعة الماضية

"حماس" تدعو للإسراع بتشكيل اللجنة التي يتم الاتِّفاق عليها لتسليم إدارة قطاع غزَّة

حابسًا دموعه.. ممداني يواجه "العنصرية" ويتعهد بالتمسك بهويته الإسلامية

"الأونروا" تحذِّر من مأساة النازحين مع اقتراب الشتاء: الحاجة في غزة تزداد للمأوى والدفء

الذكاء الصناعي ينتشل الاقتصاد الأمريكي من حفرة الركود

الصليب الأحمر: "إسرائيل" منعتنا من زيارة الأسرى الفلسطينيين منذ أكتوبر 2023

معهد الصحافة الدولي يمنح الإعلامية الشَّهيدة مريم أبو دقة الجائزة السّنوية

الاحتلال يعتقل 3 صيادين في بحر مدينة غزَّة

معالم في الطريق الى غزة

غلوبس: تركيا تعتقل دبلوماسيًا رفيعًا عاد من (إسرائيل)

25 أكتوبر 2025 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
...
توضيحية (أرشيف)

أفادت صحيفة غلوبس العبرية، السبت، باعتقال الدبلوماسي التركي غورجاي شيكير، الذي كان يشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة التركية بـ(إسرائيل)، وذلك فور عودته إلى البلاد بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية قبل حوالي شهرين.

ويواجه شيكير تهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية وتتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ويزعم تقرير الصحيفة إلى أن جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، برئاسة إبراهيم قالن، يقف وراء عملية اعتقال شيكير ودبلوماسيين آخرين.

ويُعد قالن شخصية مقربة من الرئيس رجب طيب أردوغان، كما أنه كان المسؤول التركي عن الاتصالات المتعلقة بمفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة حماس.

ويأتي هذا الاعتقال ضمن الحملة المستمرة التي تشنها السلطات التركية ضد من يشتبه في صلتهم بتنظيم غولن، والتي طالت قطاعات واسعة في الدولة، بما في ذلك السلك الدبلوماسي.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#إسرائيل #تركيا #غلوبس #اعتقال دبلوماسي #غولن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة