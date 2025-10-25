"الأونروا" تحذِّر من مأساة النازحين مع اقتراب الشتاء: الحاجة في غزة تزداد للمأوى والدفء

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة شركة "إكس"، اليوم السبت، أنه "مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء".

وأشارت إلى "وجود مواد الإيواء ولوازم الشتاء للأسر النازحة في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر"، ولكنها "ممنوعة من الدخول" إلى القطاع المحاصر.

وشددت على ضرورة استئناف السماح للأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة "لم يتلقوا إمدادات كافية" من المساعدات، وقضت بإلزام "إسرائيل" بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

وتعمد الاحتلال خلال عامي الحرب هدم البنية التحتية والتي تدمرت بنسبة 90%، فيما سيطر الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالاجتياح والنار والتهجير القسري، الذي يعدّ جريمة ضد الإنسانية وضد القانون الدولي.

وعلى مدى عامين، ارتكب الاحتلال إبادة جماعية في غزة خلفت 68 ألفا و280 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و375 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.​​

المصدر / وكالات