24 أكتوبر 2025 . الساعة 22:23 بتوقيت القدس
لابورتا يكشف عن موقف برشلونة من الحرب على غزة
وكالات/ فلسطين أون لاين

 كشف خوان لابورتا رئيس برشلونة عن موقف ناديه من الحرب على غزة ومواجهة الأندية الإسرائيلية في المسابقات الأوروبية.

ولخص لابورتا موقف ناديه من المسألتين اللتين أصبحتا تشغلان الرياضة في العالم بـ3 كلمات هي: "السلام والحوار والتعايش".

وحتى عندما سئل عن روسيا ومشاركتها في المنافسات الرياضية، تمسك لابورتا بهذه الكلمات الثلاث.

وفهم من موقف لابورتا أنه "تهرب" من الأسئلة التي طرحت عليه خلال المشاركة في إحدى الندوات.


وفي فبراير/شباط 2023، دعا لابورتا ممثلي السفارة الإسرائيلية في إسبانيا لحضور مباراة برشلونة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب قرار رئيسة بلدية برشلونة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

وبعث لابورتا برسالة دعم لإسرائيل، بعد أن أعلنت بلدية برشلونة أنها ستقطع العلاقات مع إسرائيل وتنهي اتفاق التوأمة مع تل أبيب.

ودعا لابورتا ممثلي السفارة الإسرائيلية في إسبانيا إلى مباراة كرة القدم ضد مانشستر يونايتد، وقدم لممثلي السفارة قمصان برشلونة.

وفي حفل أقيم قبل المباراة، شدد لابورتا على "التزام النادي الطويل الأمد بالعلاقات الممتازة مع دولة إسرائيل وشعب إسرائيل".

وقدم الدبلوماسيون الإسرائيليون للابورتا العلم الإسرائيلي وشكروه على سنوات من الدعم "لإسرائيل والصداقة والنشاط المشترك في بناء جسر بين الأمم من خلال الرياضة".

