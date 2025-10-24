فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرغوثي: اجتماعات الفصائل الفلسطينية كانت إيجابية وتمَّ الاتِّفاق على أسماء شخصيات لإدارة غزَّة

الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال مُتعثِّرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

تحقيق مع شركة إسبانية بشبهة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في غزَّة

مستوطنون يهاجمون بلدة المغير ويحرقون مركبات للمواطنين

طقس فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت 25 أكتوبر

الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات في الضفة الغربية

نتائج استطلاع صادمة تصفع بنيامين نتنياهو.. كم نسبة المُعارضين لترشُّحه في الانتخابات؟

من الثلاجات إلى القبور.. أمهات غزة يتعرفن على الندوب لا الوجوه

من الشاشة إلى المحكمة.. "ما خفي أعظم" يدفع نحو محاسبة قتلة هند رجب

طقس فلسطين الجمعة 24 أكتوبر

24 أكتوبر 2025 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
...
خيام للنازحين الفلسطينيين منتشرة بكثافة في المناطق الغربية القريبة من شاطئ البحر

فلتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الجمعة، أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا السبت، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين 
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة