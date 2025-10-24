تعيين حكم جريح .. واستبدال شهيدين في قائمة حكام فلسطين المرشحين لنيل للشارة الدولية

رشَّح اتحاد كرة القدم 5 حكام من قطاع غزة، لنيل الشارة الدولية، رغم توقف النشاط الرياضي منذ عامين.

وكشفت مصادر موثوقة لـ "فلسطين أون لاين" النقاب، عن قرار اللجنة بالابقاء على الحكم محمد أبو شهلا للساحة، بينما تم ترشيح فادي السمهوري حكما مساعدا، بدلا من الشهيد محمد خطاب.

وفي لعبة كرة الخماسية "الفوتسال"، تم ترشيح الحكم محمد الغول، كما استمر الحكم محمود أبو مصطفى حكما للكرة الشاطئية، في حين استبدل الشهيد هاني مسمح وتم ترشيح بدلا منه الحكم الجريح حازم الصوفي، الذي تعرض لإصابة خطيرة في وقت سابق، وتعافى منها.

وفي الضفة الغربية تم ترشيح 7 حكام لنيل الشارة الدولية،وينتظر اتحاد كرة القدم أن يحصل على موافقة الاتحاد الآسيوي للعبة على ترشيحهم.

ومن المتوقع أن يبدأ حكام غزة بالتدريب بشكل منفرد، للاستعداد للمشاركة في أي استحقاق خارجي، بعد أن أعطى فتح معبر رفح بارقة أمل لهم بالسفر، وانتظار أن تضح الأمور بشكل أفضل خلال الفترة القادمة.

وحرم حكام قطاع غزة، من الظهور في البطولات العربية والقارية لمدة عامين، بسبب الحصار المفروض وحرب الإبادة التي أدت لاستشهاد وإصابة واعتقال حوالي 200 ألف فلسطيني، بينهم 950 رياضيا.

