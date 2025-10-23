هكذا تسعى "إسرائيل" إلى تجنيد "ChatGPT"

متابعة/ فلسطين أون لاين

مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية تنشر تقريراً يتناول عقداً جديداً بين الحكومة الإسرائيلية وشركة أميركية متخصصة في الإعلام والذكاء الاصطناعي، بهدف توسيع النفوذ الدعائي لـ "إسرائيل" داخل الولايات المتحدة، وخصوصاً بين جيل الشباب (جيل Z) الذي تراجع دعمه لها.

أدناه نص التقرير منقولاً إلى العربية:

أبرمت الحكومة الإسرائيلية عقداً بقيمة 6 ملايين دولار مع شركة "كلَوك تاور إكس" المتخصصة في الإعلام، والتي تتميز بانحيازها إلى المنظور المحافظ، لإنتاج محتوى إعلامي يستهدف جيل "Z". سيتم تصميم ما لا يقل عن 80% من المحتوى الذي ستنتجه الشركة خصيصاً لهذه الفئة العمرية عبر مختلف المنصات، بما في ذلك "تيك توك"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"البودكاست"، ووسائل الإعلام الرقمية الأخرى، بهدف الوصول إلى 50 مليون مشاهدة شهرياً على الأقل.

وستستخدم "كلَوك تاور" أيضاً مواقع إلكترونية ومحتوى لتوجيه محركات الذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT"، والتي تعتمد على كميات هائلة من البيانات من جميع أنحاء الإنترنت، لتقديم رسائل إسرائيلية محددة.

كجزء من هذا العمل، ستستخدم الشركة برنامج "ماركت بريو آي إيه" لتحسين ظهور المحتوى في نتائج محركات البحث، وهو منصة ذكاء اصطناعي تنبؤية تساعد العملاء على التكيف مع خوارزميات محركات البحث مثل "غوغل" و"بينغ"، بهدف "تحسين ظهور المحتوى الإسرائيلي في نتائج البحث".

ستقوم "كلَوك تاور" بنشر رسائلها المؤيدة لإسرائيل عبر شبكة "سيلِم ميديا"، وهي مجموعة إعلامية مسيحية محافظة تمتلك شبكة إذاعية واسعة النطاق وتنتج برامج شهيرة مثل برنامج "هيو هيويت" وبرنامج "لاري إيلدر" وبرنامج "رايت فيو" مع لارا ترامب. في نيسان/أبريل، أعلنت الشبكة انضمام دونالد ترامب جونيور ولارا ترامب كشركاء رئيسيين فيها. لم ترد "سيلِم ميديا" على سؤال عما إذا كانت ستتلقى تعويضاً من "كلَوك تاور" مقابل نشر هذه الرسائل أو كيفية دمجها في محتواها.

يُذكر أنّ برايان بارسكال، مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، والمستشار الذي استعان بحملة "كامبريدج أناليتيكا" المشبوهة خلال حملة ترامب عام 2016، هو في قلب هذه الصفقة. يرأس بارسكال شركة "كلَوك تاور"، وهو أيضاً كبير مسؤولي الاستراتيجية في مجموعة "سيلِم ميديا".

لا تكشف "كلَوك تاور" في عقدها عن طبيعة الرسائل التي ستنشرها لمصلحة "إسرائيل". وفقاً لملفها لدى وزارة الخارجية الأميركية، تم توظيفها للمساعدة في "تنفيذ حملة وطنية في الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية".

ويشرف على هذا المشروع إيران شايوفيتش، كبير موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية. وفقاً لصفحة شايوفيتش على موقع "لينكد إن"، فهو يقود حملة تسمى "المشروع 545"، والتي تهدف إلى "تعزيز جهود "إسرائيل" في مجال الاتصال الاستراتيجي والدبلوماسية العامة".

ستركز شركة "كلوك تاور" في عملها على فئة من الأميركيين الذين تراجع دعمهم لـ"إسرائيل" بشكل كبير. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد غالوب في تموز/يوليو أنّ 9% فقط من الأميركيين في الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً يدعمون العمل العسكري الإسرائيلي في غزة. كما أشارت استطلاعات أخرى إلى تراجع الدعم لـ "إسرائيل" بشكل عام بين الرأي العام الأميركي.

وستُعدّ "كلوك تاور" أيضاً تقريراً بحثياً أولياً حول الجوانب الثقافية والديموغرافية والاجتماعية في "إسرائيل" خلال 30 يوماً. وقد أجرت شركة أميركية أخرى، وهي "ستاجويل جلوبال"، استطلاع رأي مماثلاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخراً. وبينما كانت نتائج هذا الاستطلاع أكثر إيجابية لـ"إسرائيل" من غيرها، إلا أنها كشف، بعد تسريبها لموقع "دروب سايت"، أن 47% من الأميركيين يعتقدون أن "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية.

وفي اجتماع مع مؤثرين داعمين لـ"إسرائيل" يوم الجمعة، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ وسائل التواصل الاجتماعي هي أهم أداة تملكها "إسرائيل". وقال: "علينا استخدام أدوات الحرب، فأساليب القتال تتغير مع الزمن. لا يمكننا القتال بالسيف اليوم، فهذا غير مجدٍ.. أهمها وسائل التواصل الاجتماعي".

وحثّ نتنياهو على شراء تطبيق "تيك توك"، حيث تسعى مجموعة من المستثمرين لامتلاكه. ومن المتوقع أن يؤدي لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة أوراكل والمساهم الأكبر في تمويل "الجيش" الإسرائيلي، دوراً بارزاً في الصفقة. وقال نتنياهو: "آمل أن تتم الصفقة، فقد تكون لها أهمية كبيرة".

تعمل "كلوك تاور" لمصلحة شركة "هافاس ميديا ​​نتورك"، وهي شركة إعلامية دولية تعمل لمصلحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية. وليست "كلوك تاور" الشركة الأميركية الوحيدة التي تعاقدت معها "هافاس" كجزء من مشروعها؛ ففي وقت سابق من هذا الشهر، كشف موقع "سلايدج" أن "هافاس" تعاقدت مع شركة "إس كاي دي كي نِكربوكِر" المتخصصة في العلاقات العامة والمقربة من الحزب الديمقراطي مقابل 600 ألف دولار لإدارة حملة في وسائل التواصل الاجتماعي تروج للنظرة الإيجابية لـ"إسرائيل".

انتهى عمل "إس كاي دي كي" مع "إسرائيل" مع بدء عمل "كلوك تاور"، فقد وضعت "كلوك تاور" مسودة العقد في 27 آب/أغسطس، قبل يومين من إعلان "إس كاي دي كي" إنهاء عملها لمصلحة "إسرائيل". وفي بيان لصحيفة "بوليتيكو"، رفض متحدث باسم "إس كاي دي كي" شرح سبب إنهاء الشركة عملها مع "إسرائيل"، مكتفياً بالقول إنّ العمل "قد انتهى". لم ترد شركات "SKDK" و"Havas" والشخص المرتبط بشركة "Clock Tower" على طلبات التعليق على هذا التقرير.