"الأونروا": أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزَّة

23 أكتوبر 2025 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
صورة توثق الدمار في غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياءً بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر.

وأكدت "الأونروا"، اليوم الخميس، أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

وشددت الوكالة الأممية على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.

المصدر / وكالات
