فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أزمة داخل الائتلاف "الإسرائيلي": حزب "شاس" يعلن استقالته من مناصبه في "الكنيست"

مؤسسات الأسرى تنشر قائمةً بأسماء معتقلي غزَّة وأماكن احتجازهم.. طالع التفاصيل

تضامن: دعوات بن غفير لإعدام الأسرى الفلسطينيين تحريض عنصري وجريمة حرب مكتملة الأركان

هيئة البترول تقدم توضيحاً شاملاً حول آلية توزيع الغاز وكشوفات التعبئة

محافظة القدس تحذر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جرَّاء الحفريات "الإسرائيلية"

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

سارَّة نتنياهو تتدخَّل لطلب العفو عن زوجها: "قضايا مُلفقَّة لنُنهِ الأمر"!

الذهب ينخفض بدعم من ارتفاع الدولار

رغم الدمار وبين الركام.. إنشاء أول مخيم لأصحاب المنازل المدمرة غرب غزة

جامعة يونانية تُلغي محاضرة للمحرر عبد الناصر عيسى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

23 أكتوبر 2025 . الساعة 12:05 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وكانت مجموعات استيطانية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / وكالات
#اقتحام الأقصى #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة