مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفاد مصادر مقدسية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وكانت مجموعات استيطانية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

المصدر / وكالات