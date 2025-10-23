الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من ثلاثين مواطنًا بينهم طفل وعدد من الأسرى المحررين، رافقها اقتحامات وتفتيشات عنيفة واعتداءات بحق الأهالي.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء من المدينة، بينها رفيديا، خلة العامود، والبلدة القديمة، وداهمت منازل وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت: قاسم جروان من حي رفيديا، ومهند الأغبر وهو أسير محرر من خلة العامود، وفضل الكردي من منطقة الشيخ مونس شرق المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد ماهر جودة (الشيخ) من بلدة زواتا غرب نابلس، والشابين معتز دغلس (أسير محرر) وكريم السنكل من قرية برقة شمال غرب المدينة، والفتى علاء ثمين كايد من بلدة سبسطية.

فيما اعتقلت الشابين محمد الظاهر وأحمد الشوا على حاجز عورتا جنوب المدينة.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد أبو هليل (32 عامًا) بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة الدوحة غرب المدينة.

وفي محافظة الخليل: نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة في المدينة، طالت عددًا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وعُرف من بين المعتقلين: سعيد سعدي الهيموني، نجله فضل الهيموني، فارس النجار، فادي أبو هدوان، أحمد نادر كرامة، عاطف رجائي الهيموني، طلال النجار، فراس عبد اللطيف الهيموني، ونجله وديع فراس الهيموني.

أما في محافظة جنين، فقد شهدت بلدة اليامون غرب المدينة حملة اعتقالات فجرًا، أسفرت عن اعتقال كل من: محمود عادل زايد، إبراهيم عمر زايد، ليث عدنان عباهرة، غيث عدنان عباهرة، محمود برهان سمار، مثنى عباهرة، وربيع لبدى.

كما اعتُقل الشاب خالد السوقي من بلدة كفردان أثناء تواجده في السيلة الحارثية غرب المحافظة.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد هشام شنان من بلدة كوبر بعد اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي محافظة طولكرم: نفذت قوات الاحتلال اقتحامات فجرية في بلدتي عتيل وعنبتا، واعتقلت الشابين إسلام بلال توم من عنبتا، وأشرف موفق حجة (33 عامًا) من عتيل بعد إطلاق النار عليه وإصابته قبل اعتقاله.

وفي محافظة القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل المقدسي محمد أبو عصب عقب اقتحامها بلدة العيساوية صباح اليوم.

