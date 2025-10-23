طقس فلسطين اليوم الخميس 23 أكتوبر

فلسطين أون لاين

23 أكتوبر 2025 . الساعة 08:59 بتوقيت القدس
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، يوم الخميس، أن يكون الجو حارا نسبيا إلى حار وجاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما هذه الليلة؛ فيكون الجو غائمًا جزئيا إلى صافٍ باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون الجو غائما جزئيا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

