والدة الطفلة هند رجب: هذا ما رغبت في القيام به بعد رؤية صورة القاتل

متابعة/ فلسطين أون لاين

عبّرت وسام حمادة، والدة الطفلة الشهيدة هند رجب، عن ألم عميق وحزنٍ لا يوصف أصابها بعد عرض حلقة برنامج "ما خفي أعظم" على قناة الجزيرة، التي كشفت هوية الجنود والضباط الإسرائيليين المتورطين في قتل ابنتها وعائلتها ومسعفَين من الهلال الأحمر الفلسطيني في يناير/كانون الثاني 2024.

وقالت حمادة، في مقابلة مع قناة الجزيرة، إن رؤية صورة قاتل ابنتها كانت من أصعب لحظات حياتها، ووصفت المشهد بأنه "كأن الجرح انفتح من جديد"، مضيفةً أنها تمنت لو تستطيع الإمساك به بيديها لتأخذ حق هند، الطفلة التي "لم تكن تحمل سلاحًا ولم تشكل خطرًا على أحد".

أم #هند_رجب: “اللي أعطى أمر بقـتـ ـل روح بريئة هذا من أسوأ الأشياء"

هل تستطيع الأم أن ترى قاتل طفلتها؟#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/rUIHybcVTJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2025

وأكدت الأم الفلسطينية أنها تحلم بالقصاص من قتلة ابنتها وجميع أطفال فلسطين، وتحمل جيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجريمة التي وقعت على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أن مؤسسة هند رجب أبلغتها برفع ملف شامل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبة المسؤولين عن قتل الطفلة وعائلتها.

وأوضحت حمادة أن الاستغاثة التي أطلقتها هند قبل استشهادها تشكل "أكبر دليل إدانة" ضد جيش الاحتلال، الذي أنكر مسؤوليته عن الحادثة، قبل أن تثبت صور الأقمار الصناعية وجود الدبابات الإسرائيلية في موقع الجريمة، إلى جانب اعتراف بعض الجنود لاحقًا بالمشاركة في العملية.

وقالت وسام إنها تتابع بشكل متواصل مع المؤسسة وفريق المحامين الخطوات القانونية القادمة، مؤكدةً أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها مهما طال الزمن، مضيفةً: "سأبقى أطالب بحق هند حتى آخر يوم في حياتي، سواء أمام المحكمة أو أمام الله."

وقدّمت مؤسسة هند رجب بلاغًا رسميًا إلى المحكمة الجنائية الدولية يتّهم 24 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا بارتكاب جرائم حرب وجريمة قتل متعمد بحق الطفلة وعائلتها، بينهم العقيد بني أهارون قائد اللواء المدرع 401، والمقدم دانيال إيلا قائد الكتيبة 52، والرائد شون غلاس قائد سرية "إمبراطورية مصاصي الدماء"، إضافة إلى 22 جنديًا آخرين شاركوا في العملية.

وأوضحت المؤسسة أن البلاغ المكوّن من 120 صفحة مدعّم بالأدلة، وصور الأقمار الصناعية، وتحليلات الطب الشرعي، ويستند إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، مؤكدة أن الجريمة تُظهر نية متعمدة واستهدافًا منظمًا للمدنيين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة إطلاق ملاحقات قانونية دولية في عدد من الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية، وبدء أول قضية في الأرجنتين ضد أحد الجنود المشاركين في الجريمة.

واختتمت والدة الشهيدة حديثها برسالة مؤثرة قالت فيها:"قد أوجعونا بقتل هند، لكنهم لن يستطيعوا قتل الحقيقة، ولن يطمسوا صوتها الذي سمعه العالم. سنبقى نحمل اسمها رايةً للعدالة، حتى يُحاسَب المجرمون على جريمتهم."